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Факты / Украина

Карта боевых действий на 18.07.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18.07.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается противостояние Вооруженных сил масштабному российскому вторжению. Бои сосредоточены на востоке и юге страны.

Карта боевых действий в Украине на 18.07.2022

ISW

На Харьковском направлении под обстрелами снова: Харьков, Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении российский враг лупил из артиллерии возле Новониколаевки, Дибровного, Константиновки, Богородичного, Мазановки, Вернополья, Новой Дмитровки и других.

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На Донецком направлении подразделения противника продолжают обстрелы Донецкого, Северского, Верхнекаменского, Григорьевки, Спорного и других населённых пунктов.

Штурмовые действия в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки наши военные успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Травневого и территории Углегорской ТЭС.

Враг пытался идти на штурм вблизи Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, однако успеха не имел и отошел.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудар вблизи Потемкиного.

Напомним, что полномасштабная война в Украине идет уже 145-й день.

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