Карта боевых действий на 18.07.2022 – ситуация на фронте
В Украине продолжается противостояние Вооруженных сил масштабному российскому вторжению. Бои сосредоточены на востоке и юге страны.
Карта боевых действий в Украине на 18.07.2022
На Харьковском направлении под обстрелами снова: Харьков, Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.
На Славянском направлении российский враг лупил из артиллерии возле Новониколаевки, Дибровного, Константиновки, Богородичного, Мазановки, Вернополья, Новой Дмитровки и других.
На Донецком направлении подразделения противника продолжают обстрелы Донецкого, Северского, Верхнекаменского, Григорьевки, Спорного и других населённых пунктов.
Штурмовые действия в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки наши военные успешно отбили.
На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Травневого и территории Углегорской ТЭС.
Враг пытался идти на штурм вблизи Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, однако успеха не имел и отошел.
На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудар вблизи Потемкиного.
Напомним, что полномасштабная война в Украине идет уже 145-й день.