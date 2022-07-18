Оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Квашнина
Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
– На захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции захватчики дестабилизируют ситуацию и прибегают к новым методам террора. Они начали похищать персонал с ключевых руководящих позиций ЗАЭС, — говорят они.
По их данным, 17 июля оккупанты захватили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина. Сейчас его местонахождение невозможно установить.
В Энергоатоме напомнили, что эта служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть отсутствие загрязнения какими-либо веществами, включая радиоактивные.
– Очевидно, следующим шагом оккупантов станет очередная провокация. Так что не теряйте бдительности, — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее россияне устанавливали на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливали город Никополь. По словам президента НАЭК Энергоатом Петра Котина, там по-прежнему находятся около 500 солдат РФ.
Источник: Энергоатом