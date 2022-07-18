Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Квашнина

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

– На захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции захватчики дестабилизируют ситуацию и прибегают к новым методам террора. Они начали похищать персонал с ключевых руководящих позиций ЗАЭС, — говорят они.

По их данным, 17 июля оккупанты захватили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина. Сейчас его местонахождение невозможно установить.

Сейчас смотрят

В Энергоатоме напомнили, что эта служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть отсутствие загрязнения какими-либо веществами, включая радиоактивные.

– Очевидно, следующим шагом оккупантов станет очередная провокация. Так что не теряйте бдительности, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее россияне устанавливали на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливали город Никополь. По словам президента НАЭК Энергоатом Петра Котина, там по-прежнему находятся около 500 солдат РФ.

Источник: Энергоатом

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка