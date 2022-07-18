Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты сбили над Алчевском свой бомбардировщик Су-34 — СМИ

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Оккупанты сбили над Алчевском свой бомбардировщик Су-34 — СМИ
Фото: Getty Images

Ночью 18 июля в районе Алчевска Луганской области российские оккупанты сбили с ПВО собственный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом пишут в местных чатах и Telegram-каналах.

Там также публикуют, вероятно, кадры со сбитым росссиским самолетом в поле.

Сейчас смотрят

Кстати, на вооружении ВСУ нет бомбардировщиков Су-34.

В конце июня в оккупированном Алчевске одна из ракет системы ПВО, выпущенная Россией, через несколько секунд после старта резко развернулась и полетела в обратную сторону.

Упала ракета рядом с местом, откуда был произведен запуск.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка