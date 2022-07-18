Оккупанты сбили над Алчевском свой бомбардировщик Су-34 — СМИ
Требует проверки
Фото: Getty Images
Ночью 18 июля в районе Алчевска Луганской области российские оккупанты сбили с ПВО собственный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом пишут в местных чатах и Telegram-каналах.
Там также публикуют, вероятно, кадры со сбитым росссиским самолетом в поле.
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Кстати, на вооружении ВСУ нет бомбардировщиков Су-34.
В конце июня в оккупированном Алчевске одна из ракет системы ПВО, выпущенная Россией, через несколько секунд после старта резко развернулась и полетела в обратную сторону.
Упала ракета рядом с местом, откуда был произведен запуск.