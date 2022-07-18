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Факты / Украина

Воздушную тревогу не объявляли: в Николаеве слышали звуки взрывов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Воздушную тревогу не объявляли: в Николаеве слышали звуки взрывов
Фото: Depositphotos

В Николаеве 18 июля слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители. Отметим, что в городе и области не объявили воздушную тревогу.

Официальной информации о взрывах в Николаеве пока нет.

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Напомним, ночью 18 июля российские захватчики обстреляли Николаев. Ракетами попали в автосалон и салон продаж сельхозтехники. Другие попадания были на окраинах города. Предварительно без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 145-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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