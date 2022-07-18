Воздушную тревогу не объявляли: в Николаеве слышали звуки взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Николаеве 18 июля слышали звуки взрывов.
Об этом сообщают местные жители. Отметим, что в городе и области не объявили воздушную тревогу.
Официальной информации о взрывах в Николаеве пока нет.
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Напомним, ночью 18 июля российские захватчики обстреляли Николаев. Ракетами попали в автосалон и салон продаж сельхозтехники. Другие попадания были на окраинах города. Предварительно без жертв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 145-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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