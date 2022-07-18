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Факты / Украина

У РФ нет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
У РФ нет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW
Фото: Depositphotos

Российские вооруженные силы продолжают возвращение по оперативной паузе и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

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Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

Министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.

Аналитики продолжают прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Ключевые выводы аналитиков Института изучения войны (ISW):

  • Российские войска продолжили ожидаемое возвращение из оперативной паузы и не сделали никаких подтвержденных территориальных достижений 17 июля.
  • Захватники продолжали ограниченные наземные наступления вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.
  • Российские войска сосредоточились на обороне севернее Харькова и вдоль Южного направления.
  • Вероятно, Кремль устанавливает долгосрочные условия для усилий формирования силы в ожидании затяжных военных действий в Украине.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, используют угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль на оккупированных территориях.

Источник: ISW

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