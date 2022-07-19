Российские захватчики обстреляли Никополь – что известно
Российские захватчики 18 июля обстреляли Никополь в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
— Обстреляна территория города Никополь, — отметил он.
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Пока информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Напомним, что ночью 18 июля враг выпустил по Никополю более 60 снарядов, которые прилетели на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Ранения получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 145-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Валентин Резниченко