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Факты / Украина

ВСУ выбили россиян из нескольких сел в Донецкой области – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ выбили россиян из нескольких сел в Донецкой области – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что войска россиян оставили несколько оккупированных сел в Донецкой области.

– Вчера южнее Северска (Донецкая область) российские войска выхватили неиллюзорных люлей, оставив два (по некоторым данным), три ранее захваченных ними села, – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Арестовича 18 июля.

Он отметил, что это – одно из основных направлений сосредоточения усилий РФ в этой военной кампании. 

– Не менее неиллюзорных люлей выхватила в бочок изюмская наступательная группировка. Что началось сегодня? Правильно. Резкое увеличение в сетях “…обращений наших дорогих солдат”, которых “бросило командование и расстреливают со всех сторон”, – утверждает советник.

По его словам, родные российских солдат вновь “кидаются на стенку и начинают отжиматься”: спасите, их там убивают.

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