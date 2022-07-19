Карта боевых действий на 19.07.2022 – ситуация на фронте
19 июля российские военные открывают огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также наносят авиаудары по украинским населенным пунктам и позициям ВСУ.
Карта боевых действий в Украине на 19.07.2022
На Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлеченных к прикрытию участка границы с Украиной.
Кроме того, в приграничных районах Беларусь прибегает к воздушной разведке с помощью беспилотника.
На Северском направлении участок границы с Украиной охраняют подразделения Вооруженных сил РФ.
Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области.
На Харьковском направлении боевыми действиями россияне пытаются удержать занятые рубежи.
Армия РФ обстреляла из артиллерии разных калибров районы недалеко от Русских и Черкасских Тишек, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой и Чугуева.
Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась – оккупанты, понеся потери, отошли.
Пытаются россияне создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска.
Российские захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Великой Камышевахи, Долины, Чепеля, Дибровного, Новониколаевки.
После авиаудара оккупанты попытались пойти в наступление на Гусаровку. Однако украинские военные, встретив врага плотным огнем, отбросили его.
Ствольную и реактивную артиллерию россияне применяли в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.
Зафиксирован авиаудар вблизи Верхнекаменского.
Отошли российские военные после неудачного штурма близ Спорного. Сейчас ведутся бои в сторону Григоровки, где оккупанты пытаются наступать.
На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово, Зайцево, а также Углегорской ТЭС.
Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.
Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС ВСУ успешно отбили.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий армия России не вела. Однако нанесла авиаудар вблизи Каменки.
Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливают линию столкновения на Южнобужском направлении.
Захватчики привлекают беспилотник для воздушной разведки и обустраивают дополнительные рубежи обороны.
Потери РФ на 19 июля 2022
- личного состава – около 38 550 (+100),
- танков ‒ 1 691 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 3 892 (+6),
- артиллерийских систем – 851 (+2),
- реактивных систем залпового огня – 248,
- средств противовоздушной обороны – 113,
- самолетов – 220,
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
- крылатых ракет – 167 (+1),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 767 (+14),
- специальной техники – 70.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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