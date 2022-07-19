Июль, 19 в 14:42

19 июля российские военные открывают огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также наносят авиаудары по украинским населенным пунктам и позициям ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 19.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлеченных к прикрытию участка границы с Украиной.

Кроме того, в приграничных районах Беларусь прибегает к воздушной разведке с помощью беспилотника.

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На Северском направлении участок границы с Украиной охраняют подразделения Вооруженных сил РФ.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области.

На Харьковском направлении боевыми действиями россияне пытаются удержать занятые рубежи.

Армия РФ обстреляла из артиллерии разных калибров районы недалеко от Русских и Черкасских Тишек, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой и Чугуева.

Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась – оккупанты, понеся потери, отошли.

Пытаются россияне создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска.

Российские захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Великой Камышевахи, Долины, Чепеля, Дибровного, Новониколаевки.

После авиаудара оккупанты попытались пойти в наступление на Гусаровку. Однако украинские военные, встретив врага плотным огнем, отбросили его.

Ствольную и реактивную артиллерию россияне применяли в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.

Зафиксирован авиаудар вблизи Верхнекаменского.

Отошли российские военные после неудачного штурма близ Спорного. Сейчас ведутся бои в сторону Григоровки, где оккупанты пытаются наступать.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово, Зайцево, а также Углегорской ТЭС.

Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС ВСУ успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий армия России не вела. Однако нанесла авиаудар вблизи Каменки.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливают линию столкновения на Южнобужском направлении.

Захватчики привлекают беспилотник для воздушной разведки и обустраивают дополнительные рубежи обороны.

Потери РФ на 19 июля 2022

личного состава – около 38 550 (+100),

танков ‒ 1 691 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 3 892 (+6),

артиллерийских систем – 851 (+2),

реактивных систем залпового огня – 248,

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 693 (+3),

крылатых ракет – 167 (+1),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 767 (+14),

специальной техники – 70.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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