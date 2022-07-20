Контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит успешно — ОК Юг

Июль, 19 в 21:05

В Херсонской области идет контрнаступление ВСУ и проходит успешно. Поскольку военная операция еще продолжается, то громких заявлений до ее завершения никто не будет делать.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

— Когда результаты этого заслуживают, мы информируем об этом общество. То, что происходит сейчас, вы можете наблюдать и делать свои выводы. У нас есть сила, мощность, тактика действий и продуманная стратегия. А то, как оно будет реализовано, пусть врага удивит, — отметила она.

Гуменюк также добавила, что оккупанты продолжают активно обстреливать украинские города по всей линии столкновения. Они пытаются нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и добиться максимума жертв среди гражданских.

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Недавно спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что в Херсонской области подразделения россиян массово меняют пункты дислокации. Они пытаются укрыться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.