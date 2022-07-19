Во Львовской области будут судить мужчину, который уклонялся от военной службы

Июль, 19 в 18:57

Пустомытовская окружная прокуратура передала в суд уголовное производство относительно местного жителя за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

По данным прокуратуры, 40-летний мужчина не явился в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. При том, что мужчину вызвали туда в надлежащем порядке.

В прокуратуре считают, что таким образом он уклонился от мобилизации, то есть совершил уголовный проступок, предусмотренный статьей 336 УК Украины.

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За указанное обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

К слову, ранее Факты ICTV писали, в Украине планируется освободить от мобилизации некоторые категории населения. В частности, речь идет о людях, чьи родные погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны в Украине.

Источник: Львовская областная прокуратура

Фото: Depositrpotos