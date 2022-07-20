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Факты / Украина

Нас всех ждет сюрприз: Арестович о контрнаступлении ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
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Нас всех ждет сюрприз: Арестович о контрнаступлении ВСУ
Фото: Офис президента

Контрнаступление украинских Вооруженных сил не следует ждать по очевидным направлениям, поскольку для успеха в российско-украинской войне необходима неожиданность.

Об этом 19 июля заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Понятно, что мы будем освобождать нашу территорию, контрнаступать. Тут вопрос — где мы это начнем, потому что совершенно не очевидно, что мы начнем это с Юга, — сказал советник главы ОПУ.

По его словам, украинцев, скорее всего, “ждет сюрприз”.

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— В этой войне есть первое правило: не делай очевидных вещей. Про наступление на Юге уже столько все говорят, что было бы слишком просто, — добавил он.

Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявила, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит успешно.

Перед этим спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что в Херсонской области подразделения россиян массово меняют пункты дислокации. Они пытаются укрыться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.

Источник: Фейгин Live

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