Нас всех ждет сюрприз: Арестович о контрнаступлении ВСУ
Контрнаступление украинских Вооруженных сил не следует ждать по очевидным направлениям, поскольку для успеха в российско-украинской войне необходима неожиданность.
Об этом 19 июля заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.
— Понятно, что мы будем освобождать нашу территорию, контрнаступать. Тут вопрос — где мы это начнем, потому что совершенно не очевидно, что мы начнем это с Юга, — сказал советник главы ОПУ.
По его словам, украинцев, скорее всего, “ждет сюрприз”.
— В этой войне есть первое правило: не делай очевидных вещей. Про наступление на Юге уже столько все говорят, что было бы слишком просто, — добавил он.
Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявила, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит успешно.
Перед этим спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что в Херсонской области подразделения россиян массово меняют пункты дислокации. Они пытаются укрыться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.
Источник: Фейгин Live