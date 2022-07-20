Июль, 19 в 22:51

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменениях силовой вертикали государства.

— Продолжается обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ, — отметил он во время видеообращения.

По словам главы государства, закончился конкурс на главу САП. Также назначен новый министр соцполитики. Кандидатуру Оксаны Жолнович поддержали 282 нардепа в парламенте.

— Ожидаю от нее большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики – конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, предоставляемых государством. Также нужно ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики, и роль министра в этом должна быть значимой, — говорит Зеленский.

Кроме того, создана комиссия Верховной Рады по контролю за поставками оружия. В ее состав вошли представители всех фракций и групп парламента. Это сделано, чтобы убрать какие-либо спекуляции по этому вопросу.

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Президент подчеркнул, что никакой почвы для любых претензий Украине на этот счет не было и нет. Партнеры абсолютно проинформированы о том, как Украина использует предоставленное оружие.

Фото: Офис президента