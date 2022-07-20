Пошел воевать против Украины ради вставных зубов: СБУ задержала рецидивиста из Луганщины
Российские военные взяли в свои ряды рецидивиста из Луганской области. Он пошел на войну, чтобы заработать на вставные зубы.
— Стал добровольцем по денежным мотивам. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть чуть-чуть. Как можно вставить зубы, если нигде нет работы, ничего. Взял и просто служил, – говорит захватчик.
Известно, что мужчина – бывший шахтер. Однако по специальности давно не работал. Начиная с 2006 года, трижды был осужден за торговлю наркотиками. На свободу вышел только в 2021 году.
Ища как подзаработать, сразу после полномасштабного вторжения позвонил по телефону в военкомат РФ и вскоре подписал контракт как доброволец.
В СБУ сообщают, что добровольцев не обучали военной подготовке, а боекомплекты выдали “для галочки”.
— Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции. Доброволец задачу провалил, но в отличие от 5 коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив, — говорится в сообщении СБУ.
Источник: СБУ
Фото: СБУ/скрин с видео