Пошел воевать против Украины ради вставных зубов: СБУ задержала рецидивиста из Луганщины

Июль, 19 в 21:55

Российские военные взяли в свои ряды рецидивиста из Луганской области. Он пошел на войну, чтобы заработать на вставные зубы.

— Стал добровольцем по денежным мотивам. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть чуть-чуть. Как можно вставить зубы, если нигде нет работы, ничего. Взял и просто служил, – говорит захватчик.

Известно, что мужчина – бывший шахтер. Однако по специальности давно не работал. Начиная с 2006 года, трижды был осужден за торговлю наркотиками. На свободу вышел только в 2021 году.

Ища как подзаработать, сразу после полномасштабного вторжения позвонил по телефону в военкомат РФ и вскоре подписал контракт как доброволец.

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В СБУ сообщают, что добровольцев не обучали военной подготовке, а боекомплекты выдали “для галочки”.

— Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции. Доброволец задачу провалил, но в отличие от 5 коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив, — говорится в сообщении СБУ.

Источник: СБУ

Фото: СБУ/скрин с видео