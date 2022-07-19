Июль, 19 в 14:21

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении особых гарантий гражданам Польши в Украине.

Соответствующее решение поддержал 321 нардеп. Если за инициативу проголосуют во втором чтении, то поляки смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться такими же правами, что и граждане украинцы.

В частности, законопроект №7550 предусматривает предоставление таких льгот для поляков в Украине:

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получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

социальная защита в случае утраты трудоспособности или утраты кормильца;

разрешение на осуществление хозяйственной деятельности на тех же условиях, на которых его получают украинцы;

получение образования на уровне с гражданами Украины;

социальные выплаты;

получение пособия из Фонда социальной защиты для лиц с инвалидностью;

медицинское обслуживание.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Это было сделано в ответ на помощь, которую Украине и нашим гражданам предоставляет Польша с начала полномасштабного вторжения России.