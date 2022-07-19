Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Рада предварительно поддержала закон об особых гарантиях для поляков в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Рада предварительно поддержала закон об особых гарантиях для поляков в Украине
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении особых гарантий гражданам Польши в Украине.

Соответствующее решение поддержал 321 нардеп. Если за инициативу проголосуют во втором чтении, то поляки смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться такими же правами, что и граждане украинцы.

В частности, законопроект №7550 предусматривает предоставление таких льгот для поляков в Украине:

Сейчас смотрят
  • получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
  • социальная защита в случае утраты трудоспособности или утраты кормильца;
  • разрешение на осуществление хозяйственной деятельности на тех же условиях, на которых его получают украинцы;
  • получение образования на уровне с гражданами Украины;
  • социальные выплаты;
  • получение пособия из Фонда социальной защиты для лиц с инвалидностью;
  • медицинское обслуживание.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Это было сделано в ответ на помощь, которую Украине и нашим гражданам предоставляет Польша с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Верховная Рада
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка