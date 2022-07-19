Рада предварительно поддержала закон об особых гарантиях для поляков в Украине
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении особых гарантий гражданам Польши в Украине.
Соответствующее решение поддержал 321 нардеп. Если за инициативу проголосуют во втором чтении, то поляки смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться такими же правами, что и граждане украинцы.
В частности, законопроект №7550 предусматривает предоставление таких льгот для поляков в Украине:
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- получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
- социальная защита в случае утраты трудоспособности или утраты кормильца;
- разрешение на осуществление хозяйственной деятельности на тех же условиях, на которых его получают украинцы;
- получение образования на уровне с гражданами Украины;
- социальные выплаты;
- получение пособия из Фонда социальной защиты для лиц с инвалидностью;
- медицинское обслуживание.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
Это было сделано в ответ на помощь, которую Украине и нашим гражданам предоставляет Польша с начала полномасштабного вторжения России.