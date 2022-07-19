Рада предлагает разрешить отпуск по уходу за ребенком обоим родителям-военослужащим

Июль, 19 в 18:41

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7464 о внесении изменений в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Таким образом, хотят ввести равные возможности матери и отца, которые являются военнослужащими, по уходу за ребенком в особый период.

За это решение проголосовал 301 народный депутат.

В пояснительной записке отмечается, что предлагается установить норму по предоставлению отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими. Это касается как равных условий в мирное время, так и в особый период или во время военного положения.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos