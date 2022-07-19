Июль, 19 в 9:28

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 38 550 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще четыре вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили три беспилотника и одну крылатую ракету.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 691 (+4);

боевые бронированные машины – 3 892 (+6);

артиллерийские системы – 851 (+2);

РСЗО – 248;

средства ПВО – 113;

самолеты – 220;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3);

крылатые ракеты – 167 (+1);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 767 (+14);

специальная техника – 70.

Наибольшие потери российские военные понесли на Краматорском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.