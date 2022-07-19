РФ в войне против Украины потеряла более 38,5 тыс. военных — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 38 550 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще четыре вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили три беспилотника и одну крылатую ракету.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 691 (+4);
- боевые бронированные машины – 3 892 (+6);
- артиллерийские системы – 851 (+2);
- РСЗО – 248;
- средства ПВО – 113;
- самолеты – 220;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3);
- крылатые ракеты – 167 (+1);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 767 (+14);
- специальная техника – 70.
Наибольшие потери российские военные понесли на Краматорском направлении.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.