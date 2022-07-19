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Факты / Украина

РФ в войне против Украины потеряла более 38,5 тыс. военных — Генштаб

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины потеряла более 38,5 тыс. военных — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 38 550 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще четыре вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили три беспилотника и одну крылатую ракету.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 691 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3 892 (+6);
  • артиллерийские системы – 851 (+2);
  • РСЗО – 248;
  • средства ПВО – 113;
  • самолеты – 220;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3);
  • крылатые ракеты – 167 (+1);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 767 (+14);
  • специальная техника – 70.

Наибольшие потери российские военные понесли на Краматорском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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