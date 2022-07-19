Июль, 19 в 12:16

Иван Баканов прокомментировал свое увольнение с должности главы СБУ и подвел итоги работы в ведомстве.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины – не политическая структура, а ее глава – не политик. Поэтому его ведомство занималось делами, а не пиаром.

Баканов признал, что не все из запланированного удалось довести до конца. По его словам, были и просчеты, причины которых необходимо анализировать отдельно.

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— В то же время следует помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами. Напомню, враг стремился захватить Киев и страну за три дня. И серьезную ставку делал на собственные агентурные сети, которые должны были сработать в начале полномасштабного вторжения. Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, который свидетельствует об уровне работы спецслужбы, – добавил он.

Кроме того, Баканов призвал всех не забывать о единстве и нашей силе в нем. Он подчеркнул, что Украина должна совместно и уверенно двигаться к единственной цели – победе над врагом.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ. Он возглавлял ведомство с августа 2019 года.