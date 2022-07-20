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Факты / Украина

Украина скоро получит дополнительные гаубицы Caesar — МИД Франции

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Украина скоро получит дополнительные гаубицы Caesar — МИД Франции
Фото: Getty Images

Франция отправит Украине дополнительные самоходные гаубицы Caesar.

Об этом сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна.

По ее словам, шесть дополнительных Caesar скоро будут в Украине, но точная дата не раскрывается.

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– На национальном уровне Франция играет свою роль, даже если мы уделяем меньше внимания тому, что делаем, чем другие. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров, — говорит Колонна.

Напомним, что 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине еще шести колесных самоходных гаубиц Caesar калибра 155-мм. Он также обещал отправить значительное количество бронетехники.

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Источник: Le Point

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