Июль, 19 в 22:59

Киев и Москва могут достичь режима прекращения, но только при условии, что будет понятна архитектура безопасности для Украины и в переговорах на стороне Украины примут участие западные партнеры.

Об этом 19 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

– Я уверен, что Москва будет пользоваться идеей прекращения огня только для обновления своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по территории нашей страны. Режим прекращения огня может быть использован только если будет понятна архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за столом с нашими партнерами на нашей стороне, — сказал министр Резников.

Алексей Резников добавил, что украинское общество не согласится отдавать территории за режим прекращения огня.

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– Я уверен, что народ Украины не согласится платить нашей территорией за режим прекращения огня, потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации нужно избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы “сохранить лицо Кремля”, — сказал министр обороны.

Алексей Резников отметил, что переговоры по экспорту украинской агропромышленной продукции через Черное море — шанс разблокировать северо-западную часть Черного моря и использовать береговую линию для транспортировки зерна, однако в то же время выразил скептицизм о возможности достижения соглашения.

Ранее руководитель Офиса президента Украины заявил, что у Киева сегодня только одно направление переговоров с Москвой, которое касается деблокады украинских морских портов.

Источник: Atlantic Council