Июль, 19 в 9:03

Комплектование воинских частей обычно происходит по территориальному принципу.

Об этом рассказал начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, благодаря ведению военного учета соответствующие органы располагают информацией о количестве лиц соответствующих специальностей, которые могут мобилизовать в армию.

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Если в регионе есть нехватка специалистов конкретного направления, то формировать воинские части могут из лиц, состоящих на военном учете в других регионах.

– Если в западных регионах сейчас граждан гораздо больше, то и мобилизационные планы у них гораздо больше. Действительно, есть такая зависимость, — подчеркнул Горбач.

По его словам, есть определенное количество добровольцев, до сих пор не мобилизованных на фронт. Причиной тому является то, что плановые задачи стоят не в комплектовании по количеству людей, а по специальностям. Потому часть добровольцев сейчас находится в ожидании.

Полковник Роман Горбач рассказал, что повестки могут вручать в любом общественном месте, где это не запрещено законом.

Он подчеркнул, что вручение повестки не означает мгновенную отправку на фронт — повестку вручают для того, чтобы в участковых комиссариатах была актуальна информация о людях, подлежащих призыву.