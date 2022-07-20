Июль, 19 в 21:55

Украина имеет сегодня лишь одно направление переговоров с Россией, которое касается деблокады украинских морских портов.

Об этом в интервью НВ сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные происходящие переговоры — это переговоры по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только через посредничество ООН, — сказал глава ОПУ.

Как заявил Андрей Ермак, он ведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, но с россиянами общение отсутствует.

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— Думаю, что у нас есть определенный прогресс. Но для нас вопрос безопасности номер один. Мы им (российской стороне, — Ред.) точно не верим — это понятно, — сказал руководитель Офиса президента.

Напомним, 18 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Украины, России, Турции и ООН, скорее всего, встретятся на этой неделе, чтобы обсудить возобновление экспорта зерна по морскому пути из Украины.