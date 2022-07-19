Вместо аэропорта — в Украину на войну: как российских военных обманом везли на фронт

Июль, 19 в 19:58

В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре жена агитирует оккупанта отказываться от участия в войне и рассказывает о случае в одной из российских военных частей.

— Многие люди написали рапорты. Их запихали в КамАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чухнули (поняли) – начали прямо выпрыгивать из машины. Потому что впереди колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не так, и давай выпрыгивать все из машин. Там стали стрелять в воздух, – говорит женщина.

Также она добавляет, что кто-то из военных успел позвонить по телефону родственникам. Потом военные побежали в сторону, из которой их везли, 15 километров бежали.

— Кто-то родственникам успел позвонить и кричал — бегите в прокуратуру, пишите скорее заявление. Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить. Сейчас мы тоже начнем так делать, – говорит она.

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Источник: ГУР Минобороны Украины\

Фото: Depositphotos