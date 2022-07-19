Июль, 19 в 11:50

Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в пяти областях

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в пяти областях – Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской и Полтавской. Также президент своим указом уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующие документы появились на сайте Офиса президента. Согласно указам, с должностей уволены: Сейчас смотрят Руслан Григоренко (Сумская область);

Владимир Краснянский (Днепропетровская область);

Сергей Лысак (Житомирская область);

Иван Рудницкий (Закарпатская область);

Евгений Борзилов (Полтавская область). Также Владимир Зеленский назначил новых начальников областных управлений СБУ. Ими стали Сергей Лысак (Днепропетровская область), Евгений Борзилов (Закарпатская область), Иван Рудницкий (Полтавская область), Эдуард Федоров (Сумская область), Александр Куц (Харьковская область). Читайте ВРУ проголосовала за увольнение Баканова

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