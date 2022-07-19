Будут увольнять по почте и определять индивидуальный режим труда — Рада приняла закон о свободном трудовом договоре

Июль, 19 в 15:28

Верховная Рада приняла закон об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность.

За законопроект №5371 проголосовали 259 народных депутатов.

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Закон касается работодателей малого и среднего бизнеса и работников. Количество сотрудников за отчетный период (календарный год) не должно превышать 250 человек, а размер заработной платы должен в месяц составлять более 8 размеров минимальных зарплат, установленных законом.

Договорный режим может применяться только на добровольной основе в отношениях между работниками и работодателями.

Также договорный режим предполагает возможность определения конкретно трудовым контрактом личных условий труда работника.

— В условиях договорного режима стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учетом установленного законом предельного минимального размера, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением норм общей продолжительности рабочей недели, продолжительности еженедельного отдыха и других прав и гарантий, определенных Кодексом законов о труде, — говорится в законе.

По взаимному согласию работника и работодателя может заключаться бессрочный или срочный трудовой договор.

Кроме того, законом предусмотрено, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не определено трудовым договором. Расторжение производится путем подписания дополнительного соглашения о расторжении трудового договора или в одностороннем порядке путем отправки работнику уведомления способом, указанным в трудовом договоре.

Также возможна отправка работнику сообщения о расторжении трудового договора по почте. Такой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после вручения уведомления работнику или через пять календарных дней.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке предусматривает выплату работнику компенсационной суммы, определенной трудовым договором. Сумма не должна быть меньше размера трех минимальных заработных плат.

Источник: Ярослав Железняк

Фото: Pexels