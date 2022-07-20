Данилов: Сроки и очередность освобождения регионов Украины определяют военные под председательством президента

Июль, 20 в 15:00

Освобождение украинских территорий от российских оккупантов зависит от наших военных и главнокомандующего – именно они определяют сроки и очередность, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов приказ президента Владимира Зеленского о деоккупации Украины.

– Каким образом, очередность, сроки – все это за военными. И сказать, что это только Херсонщина, о которой все сейчас говорят, не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях под председательством президента нашей страны, – подчеркнул он.

Данилов также обратился к украинцам, сейчас живущим на временно оккупированных территориях, с просьбой не работать на российский режим, потому что когда вернется законная власть, придется за все отвечать.

– Если вы будете непосредственно участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, поверьте, ничего хорошего для вас в ближайшем будущем не будет, – предупредил секретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Вооруженных сил Украины нет и не может быть дедлайнов по освобождению захваченных Россией территорий, потому что ситуация на войне постоянно меняется.

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В то же время заверил, что Украина вернет все территории – вопрос только в очередности и времени.

Источник: Укранське радіо