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Факты / Украина

Мы проигрываем: оккупант рассказал, как ВСУ уничтожают войска РФ под Харьковом

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Мы проигрываем: оккупант рассказал, как ВСУ уничтожают войска РФ под Харьковом
Фото: Depositphotos

Россияне не могут смириться с тем, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают их войска под Харьковом.

Ведь реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии РФ, которые показывают им по телевизору.

Судя по новому телефонному разговору, который перехватила СБУ, родственники российских захватчиков не могут поверить в то, что оккупационные войска несут бешеные потери от украинских защитников.

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– Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле здесь совсем по-другому. По телевизору такого не покажут и никогда не скажут правду. Мы проигрываем, — жалуется оккупант своим родственникам в Подмосковье.

Он говорит, что в их полку осталось около 14 танков из 90. Кроме того, уровень подготовки российских танкистов и артиллеристов очень низкий:

– Два дня поучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут. Российская артиллерия настолько кривая, что там можно за километры измерять промахи, – говорит захватчик.

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Источник: СБУ
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