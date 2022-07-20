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Факты / Украина

Вооружение по стандартам НАТО дает Украине преимущества на фронте – Данилов

Валентина Летяк, редактор ленты
зброя війна в україні
Фото: Минобороны

Современное вооружение по стандартам НАТО – это точность и использование меньшего количества боеприпасов для достижения тех или иных целей, и то, что Украина сейчас получает – это совсем другое применение оружия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

– Для того, чтобы уничтожить те или иные объекты, если бы нам нужно было применять определенное количество снарядов 152-го или 122-го калибра, то на сегодняшний день в разы в геометрической прогрессии с учетом точности попадания мы понимаем, что именно стандарты НАТО, стандарты цивилизованного мира, дают нам совершенно иную ситуацию, связанную с использованием этого оружия, – пояснил он.

По его словам, Украина переходит на эти стандарты, потому что в Конституции записано, что наша цель – это членство в НАТО.

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В то же время, как пишет The Wall Street Journal, сейчас украинские военные сталкиваются с трудностями доставки западного оружия на линию фронта, поскольку разные образцы поступают небольшими партиями.

– Нынешний подход, по которому каждая страна передает батареи по частям, быстро превращается в логистический ужас для украинских сил, поскольку каждая батарея нуждается в отдельном обучении, техническом обслуживании и материально-техническом обеспечении, – заявили в лондонском Королевском институте объединенных вооружений.

Проблема также состоит в том, что нет взаимозаменяемости боеприпасов.

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ИсточникУкраїнське радіо

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