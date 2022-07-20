Июль, 20 в 17:22

Послы Европейского Союза утвердили седьмой пакет санкций ЕС против России с запретом золота. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Послы ЕС теперь дали зеленый свет 7-му пакету санкций ЕС против России. Золото, включая золотые украшения, включено, – заявил он.

По данным журналиста, новый пакет санкций должны опубликовать в официальном журнале Европейского Союза уже завтра.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что в новом пакете санкций ЕС против России есть не только эмбарго на золото, но и расширение персональных санкций, а также – более жесткие ограничения против российского Сбербанка.

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Министры иностранных дел стран-членов ЕС согласовали этот пакет 18 июля.

В него не вошли запрет на транспортировку энергоносителей и газовое эмбарго.

Тем не менее, документ вносит дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов.

Также в список санкций ЕС добавили 48 частных лиц, среди которых – вице-премьер РФ, несколько чиновников и девять организаций, в том числе Сбербанк.