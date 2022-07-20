Июль, 20 в 1:35

Россия планирует аннексию Донецкой и Луганской областей Украины, а также части Херсонской и Запорожской областей. США располагают информацией о подготовке попыток провести “референдумы”, и предупреждают, что на этот шаг Кремля будет ответна реакция со стороны Вашингтона.

Об этом во время брифинга 19 июля объявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций и по совместительству представитель Пентагона Джон Кирби.

— У нас есть информация, включая разведывательные источники, о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории и таким образом напрямую нарушить украинский суверенитет. Россия начинает внедрять то, что можно назвать “сценарием” аннексии, очень похоже на события, которые мы видели в 2014 году, — сказал он.

Он привел в пример порядок действий, согласно которому Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на оккупированных территориях Украины.

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— И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти муртады организуют постановочный референдум для присоединения к России, а затем Россия использует эти “референдумы” для попытки аннексировать новые территории Украины, — сказал Джон Кирби.

Координатор Кирби добавил, что правительство России сейчас планирует аннексию частей Херсонской и Запорожской областей, а также полную аннексию Донетчины и Луганщины. По его словам, Кремль уже начал подготовку к этому шагу, введя в обращение российский рубль на оккупированных территориях, блокируя доступ к интернету, устраивая преследование проукраински настроенных лиц и устанавливая контроль над СМИ.

— Кремль не объявлял точной даты проведения этих “референдумов”, в то же время их гауляйтеры говорили, что они пройдут в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября, — отметил чиновник Белого дома.

Он напомнил, как Кремль в начале полномасштабного вторжения говорила, что у него нет планов по оккупации Украины.

— Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никакие аннексированные Россией территории, – сказал Джон Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности США добавил, что Украина, вероятно, сможет отвоевать временно оккупированные Россией территории военным путем.

Источник: Yahoo Finance