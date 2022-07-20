РФ может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW

Президент РФ Владимир Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.

Такое предположение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

— В случае аннексии этих территорий Путин может заявить прямо или косвенно, что действие российской доктрины, которая разрешает использование ядерного оружия для защиты российской территории, распространяется и на только что аннексированные регионы.

Путин может считать, что угроза ядерным оружием или угроза его применения возобновят сдерживание России. В таком случае у Украины и ее западных партнеров сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует оккупированные территории, — предполагают аналитики.