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Факты / Украина

РФ может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW
Фото: Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.

Такое предположение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

— В случае аннексии этих территорий Путин может заявить прямо или косвенно, что действие российской доктрины, которая разрешает использование ядерного оружия для защиты российской территории, распространяется и на только что аннексированные регионы.

Путин может считать, что угроза ядерным оружием или угроза его применения возобновят сдерживание России. В таком случае у Украины и ее западных партнеров сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует оккупированные территории, — предполагают аналитики.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что не верит в применение Кремлем ядерного оружия против Украины.

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Он объяснил, что “по российским военным правилам” подобное оружие не используется в таких случаях, как этот. Келин добавил, что у РФ жесткие условия его использования — наличие угрозы существованию государства.

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