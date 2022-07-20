Еще плюс 9 танков и один самолет: Генштаб сообщил потери России в войне с Украиной
С начала полномасштабной войны в Украине ВСУ уничтожили 38 750 российских военных. Это на 200 оккупантов больше, чем было 19 июля.
Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще девять вражеских танков, тринадцать боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, сбили один вражеский самолет и уничтожили две РСЗО.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07:
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- танки – 1 700 (+9);
- боевые бронированные машины – 3 905 (+13);
- артиллерийские системы – 856 (+5);
- РСЗО – 250 (+2);
- самолеты – 221 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);
- автомобильная техника и автоцистерны – 2775 (+8).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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Источник: Генеральный штаб
Фото: Генштаб ВСУ