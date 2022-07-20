Июль, 20 в 10:08

С начала полномасштабной войны в Украине ВСУ уничтожили 38 750 российских военных. Это на 200 оккупантов больше, чем было 19 июля.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще девять вражеских танков, тринадцать боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, сбили один вражеский самолет и уничтожили две РСЗО.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07:

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танки – 1 700 (+9);

боевые бронированные машины – 3 905 (+13);

артиллерийские системы – 856 (+5);

РСЗО – 250 (+2);

самолеты – 221 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);

автомобильная техника и автоцистерны – 2775 (+8).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Источник: Генеральный штаб

Фото: Генштаб ВСУ