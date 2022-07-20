Июль, 20 в 0:40

Канцлер Германии Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины со стороны Германии, хотя обещал противоположное.

Это следует из списка оружия, поставленного Киеву, который 21 июня опубликовало правительство Германии и за которым следило немецкое издание Die Welt.

Издание отмечает, что с тех пор список трижды обновлялся и дополнялся новыми пунктами.

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Согласно данным издания, за последние три недели в Украину поступило две поставки. В первую неделю июля Киев получил 42 тысячи “пайков на одного человека” продовольствия из Германии. Во втором было поставлено 102 небронированных автотранспортных средства.

В своей статье в газете FAZ 18 июля Олаф Шольц подтвердил: “Мы будем поддерживать Украину — и до тех пор, пока она будет нуждаться в этой поддержке: экономически, гуманитарно, финансово и поставками оружия”.

Однако немецкая оппозиция подвергла резкой критике отсутствие дальнейших поставок со стороны правительства ФРГ.

— Существует вопиющее несоответствие между публичными заявлениями и действиями со стороны правительства Германии. Это позор, — сказал изданию Торстен Фрай (ХДС), парламентский секретарь парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге.

По его словам, демонстративная сдержанность федерального правительства в поставках оружия наносит ущерб репутации Германии.

— Светофорная коалиция закрывает глаза на то, что демократия и свобода в настоящее время отстаиваются именно на востоке и юге Украины, — сказал Торстен Фрай.

На вопрос издания, соответствует ли “оружие”, поставленное за последние три недели, ожиданиям самой Германии, представитель по внешней политике парламентской фракции СДПГ Нильс Шмид ответил “да”.

Он сказал, что не следует выделять отдельные поставки, “а нужно рассматривать поддержку западного сообщества — которая включает программу ЕС на €500 миллионов, решение о чем было принято в понедельник — как общий пакет”.

С другой стороны критика исходит от парламентской группы СвДП в Бундестаге.

— Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Германии является образцовой, канцлер не может убедительно оправдать свое нежелание поставлять тяжелое оружие, — заявил представитель СвДП по оборонной политике Александр Мюллер.

По его словам, поставки оружия в международной сети не выглядят скоординированными и несогласованными.

При этом издание отмечает, что на журналистов о снижении поставок оружия никто из парламентской группы “зеленых” не захотел отвечать.

Между тем, последняя поставка значительного количества оружия из Германии была осуществлена четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. В списке правительства Германии они были указаны как доставленные 28 июня, вместе с новыми боеприпасами, еще 5 тысяч шлемов, оборудованием для защиты беспилотников и запасными частями для автомобилей.

До этого правительство Германии уже сократило объем своей военной поддержки до минимума.

— Как видно из инвентаризационных списков, имеющихся в распоряжении Welt, в период с 30 марта до середины июня в Украину прибыло лишь самое незначительное оборудование. Среди них: Рации, ручные гранаты, запасные части к пулеметам, детонирующие шнуры, — пишет издание.

Совсем недавно Киев в очередной раз по собственной инициативе закупил оружие в Германии. В июне Украина закупила 2,9 тыс. противотанковых орудий RGW 90 Matador непосредственно у промышленности на собственные деньги.

Напомним, 7 июля стало известно, что Германия отказалась передавать Украине бронетранспортеры Fuchs.

Источник: Die Welt