Июль, 20 в 22:29

В ближайшее время в Украине появится существенная военная поддержка со стороны стран Запада, защищающая небо от российских атак с воздуха.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении за 20 июля.

Он напомнил, что украинцы видели, насколько эффективно оружие, предоставленное западными партнерами.

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— Прежде всего, современные реактивные системы залпового огня. Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как Стугна или Нептун, – рассказал президент.

По его словам, следующее “такое же важное название” появится от современных систем противовоздушной обороны, на которые Украина направила запрос к партнерам.

— Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты, — сказал президент.

Впрочем, по словам главы государства, все зависит не от Украины, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах.

– И именно поэтому эта тема противовоздушной обороны стала ключевой сегодня в выступлении первой леди Украины перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это было впервые в истории, когда первая леди делает такое обращение к Конгрессу, и, безусловно, это честь для Украины, для всех наших людей, — сказал президент.

По его словам, это выступление было максимально практичным и искренним, а супруга президента Украины рассказала о жертвах российского террора и о реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор.

– Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. Российский террор должен проиграть, – сказал президент.

Кроме того, президент упомянул об обсуждении усиления давления на Россию за войну и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с министрами иностранных дел Австрии и Чехии, посетившими Киев.

— Чехия председательствует в Совете Европейского Союза, и потому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю имеющуюся мощность. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС, — добавил Владимир Зеленский.

В частности, 20 июля глава украинского государства беседовал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

– Среди главных тем – финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы, — сказал Владимир Зеленский.

Президент также прокомментировал седьмой санкционный пакет Евросоюза, который находится на финальной стадии согласования.

– Уже анонсированы его элементы, в частности запрет на импорт российского золота. Но этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир, — объяснил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас стоит взглянуть еще и на происходящее на европейском энергорынке.

— Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки, — сказал президент.

Он напомнил, что Украина всегда упоминала Россию как ненадежного поставщика газа.

— И если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать сейчас экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы, — сказал президент.

Владимир Зеленский объяснил, что когда Украина обращается к западным партнерам с той или иной просьбой, с тем или иным советом или требованием, это базируется на опыте Украины – на том, что украинцы уже пережили.

– Россия испытывает на Украине все то, что может быть применено и против других стран Европы. Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины. И чтобы такого не было ни с кем больше, мы должны обеспечить ощутимую совместную победу над Россией в Украине. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны, — пояснил украинский лидер.

По его словам, после утверждения седьмого санкционного пакета нужно будет сразу начинать работать над восьмым.

Президент подчеркнул, что нужно увеличить поставки современного оружия в Украину, обеспечить Украину эффективной противовоздушной обороной, и сделать все, чтобы это понимание было у наших партнеров и никогда не ослабевало.