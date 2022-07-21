Детей погибших военнослужащих в немедленном порядке переведут на бюджет — Шкарлет

Июль, 21 в 18:59

Студенты, которые являются детьми погибших защитников и защитниц Украины, в немедленном порядке будут переведены на места государственного заказа.

Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет.

— Правительство приняло распоряжение о компенсации расходов заведениям высшего образования за обучение соискателей с ВОТ и территорий активных боевых действий, которые временно потеряют возможность продолжать оплату. Пока это почти 14 тыс. студентов, компенсация из резервного фонда будет осуществлена, – сообщает Шкарлет.

А студентов-переселенцев будут переводить на бюджет в случае наличия свободных мест.

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— Для студентов из ВОТ и зон боевых действий, которые учились на платной основе и потеряли финансовую возможность продолжить обучение, будут созданы условия для бесплатного получения образования, — добавил он.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров рассказал, каких бюджетных специальностей больше и кто из контрактников может не платить задолженность.

Фото: Dreamstime