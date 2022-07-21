€1 600 с человека: житель Киевщины помогал мужчинам незаконно выезжать в Польшу

Июль, 21 в 18:12

34-летний житель Киевской области за пересечение государственной границы Украины лицами призывного возраста брал €1 600 с человека. Он помогал выехать в Польшу под предлогом учебы.

В частности, он организовывал беспрепятственное пересечение границы на основании документов о якобы обучении в ВУЗе Польши.

Его преступные действия разоблачили следователи Печерского УП ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников управления контрразведки ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Мужчину задержали во время встречи с клиентом и получения от него $800.

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Он задержан по ч. 2 ст. 332 УК Украины, мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура