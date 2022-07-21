€1 600 с человека: житель Киевщины помогал мужчинам незаконно выезжать в Польшу
34-летний житель Киевской области за пересечение государственной границы Украины лицами призывного возраста брал €1 600 с человека. Он помогал выехать в Польшу под предлогом учебы.
В частности, он организовывал беспрепятственное пересечение границы на основании документов о якобы обучении в ВУЗе Польши.
Его преступные действия разоблачили следователи Печерского УП ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников управления контрразведки ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Мужчину задержали во время встречи с клиентом и получения от него $800.
Он задержан по ч. 2 ст. 332 УК Украины, мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Источник: Киевская городская прокуратура