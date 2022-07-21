Июль, 21 в 12:55

21 июля российские военные не перестают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру в украинских населенных пунктах.

Карта боевых действий в Украине на 21.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признаков создания наступательных группировок не выявил.

На Северском направлении, в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, враг продолжает привлекать беспилотники к воздушной разведке.

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На Харьковском направлении россияне били со ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

Зафиксированы обстрелы неподалеку от Дибровного, Краснополья, Чепеля, Адамовки, Грушевахи на Славянском направлении.

На Краматорском направлении под огнем артиллерии РФ находились районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного.

Продолжаются боевые действия вблизи Ивано-Дарьевки, где враг прибегает к штурмовым действиям.

Так же, как накануне, Россия стремится боевыми действиями добиться создания условий для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Однако штурм в районе Углегорской ТЭС оказался для оккупантов неудачным – украинские военные заставили захватчиков бежать.

Сейчас ведутся бои в районе Новолуганского. Для выявления огневых позиций Сил обороны на отдельных направлениях враг привлекает диверсионно-разведывательные группы.

Под обстрелами в течение суток находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк на Бахмутском направлении.

Авиационные удары РФ нанесла по селам Вершина и Белогоровка.

Под систематическими обстрелами находится гражданская и военная инфраструктура в районах 13 населённых пунктов на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вражеские авиаудары пришлись недалеко от Красногоровки и Сладкого.

На отдельных участках враг усовершенствует оборонительные позиции.

Удержать занимаемые позиции россияне стремятся и на Южнобужском направлении.

Оккупанты привлекают беспилотники для разведки и систематически бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии по гражданской инфраструктуре вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Червоная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Потери РФ на 21 июля 2022

личного состава – около 38 850 (+100),

танков ‒ 1 704 (+4),

боевых бронированных машин – 3 912 (+7),

артиллерийских систем – 859 (+3),

реактивных систем залпового огня – 251 (+1),

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатых ракет – 167,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6),

специальной техники – 72 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.