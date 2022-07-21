Количество жертв в результате обстрела Харькова выросло до трех человек, более 20 раненых
Число погибших в результате утренних вражеских обстрелов Харькова выросло до трех человек, раненых — до 23.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
— Оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня Ураган остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще 20 получили ранения. Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Пострадали три мирных жителя, — говорится в сообщении.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, россияне вели обстрел кассетными снарядами, умышленно целясь в большое скопление мирных граждан.
– Это территория большого рынка, люди начали работать, местные приходят, чтобы что-то купить, и именно в это место попали из РСЗО Ураган с кассетными боеприпасами. Кассетные снаряды предназначены для максимального поражения людей. Их целенаправленно выпустили по Харькову в место максимального “размещения мирных жителей”, — сказал он.
По фактам утренних обстрелов Харькова начато уголовное производство по ч.ч.1,2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Фото: Олег Синегубов