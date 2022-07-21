Июль, 21 в 16:12

Число погибших в результате утренних вражеских обстрелов Харькова выросло до трех человек, раненых — до 23.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

— Оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня Ураган остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще 20 получили ранения. Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Пострадали три мирных жителя, — говорится в сообщении.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, россияне вели обстрел кассетными снарядами, умышленно целясь в большое скопление мирных граждан.

Сейчас смотрят

– Это территория большого рынка, люди начали работать, местные приходят, чтобы что-то купить, и именно в это место попали из РСЗО Ураган с кассетными боеприпасами. Кассетные снаряды предназначены для максимального поражения людей. Их целенаправленно выпустили по Харькову в место максимального “размещения мирных жителей”, — сказал он.

По фактам утренних обстрелов Харькова начато уголовное производство по ч.ч.1,2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Читайте Оккупанты разрушили часть здания коммунального предприятия в Харьковской области

Фото: Олег Синегубов