Мне 44, а не 70! Зеленский ответил на фейк, что он якобы в реанимации

Июль, 21 в 16:07

Российские хакеры атаковали украинские радиостанции и распространили фейк о проблемах со здоровьем президента Украины. Владимир Зеленский в видеообращении заверил, что чувствует себя хорошо как никогда.

– Сегодня РФ запустила фейк о том, что государством не управляет президент Зеленский, потому что он находится в больнице, точнее, в реанимации, из-за своего тяжелого состояния. Так вот, нахожусь я в кабинете, таким здоровым, как сейчас, я себя никогда еще не чувствовал! При всем уважении к почтенному возрасту, но 44 – это не 70! — заверил глава государства.

Зеленский сказал кремлевским пропагандистам, что украинцы в такую откровенную ложь никогда не поверят.

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По данным Госспецсвязи, 21 июля хакеры атаковали серверы и сети радиостанций TAVR Media, а это девять ведущих радиостанций: Хит FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодия FM, Наше Радио, Radio JAZZ, Classic Radio и Радио Байрактар.

В частности, они распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В компании TAVR Media заявили, что озвученная в эфирах радиостанций информация о состоянии Зеленского не соответствует действительности.

Соответствующие службы сейчас работают над решением проблемы.