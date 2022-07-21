Чтобы лучше информировать об использовании оружия: в Украине заработает информационный хаб

Июль, 21 в 19:22

В Украине создадут единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров, – написал он на своей странице в Telegram.

Также Ермак сообщил, что вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обсудили с советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли важные вопросы обороны Украины.

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Один из главных вопросов — ситуация на фронте и потребности Украины для оттеснения врага.

– Также мы выразили благодарность Джейкобу Салливану и Марку Милли за мощную поддержку нашего государства в защите суверенитета и территориальной целостности, – добавил Ермак.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников развеял опасения Запада о том, что Украина может стать источником контрабанды оружия.

Источник: Андрей Ермак