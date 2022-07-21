Чтобы лучше информировать об использовании оружия: в Украине заработает информационный хаб
В Украине создадут единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
– Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров, – написал он на своей странице в Telegram.
Также Ермак сообщил, что вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обсудили с советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли важные вопросы обороны Украины.
Один из главных вопросов — ситуация на фронте и потребности Украины для оттеснения врага.
– Также мы выразили благодарность Джейкобу Салливану и Марку Милли за мощную поддержку нашего государства в защите суверенитета и территориальной целостности, – добавил Ермак.
Напомним, что министр обороны Алексей Резников развеял опасения Запада о том, что Украина может стать источником контрабанды оружия.
Источник: Андрей Ермак