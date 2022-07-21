Июль, 21 в 19:48

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны совместно с Минобороны запустили систему мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе презентации 21 июля. Эта система позволит контролировать поставки вооружений и будет отражать их статус, например, готовность к отгрузке, доставку или получение ВСУ.

Также предусмотрена возможность расчета поставок боеприпасов и мониторинга выполнения планов.

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– Это полностью закрытая система, предназначенная для пользования только высшим политическим и военным руководством страны. Публично эти данные не будут доступны. Но мы хотим показать, что ни один патрон и ни один снаряд у нас не исчезают – все мы контролируем, – отметил Данилов.

Модуль интегрирован с порталом системы СОТА для отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил противника, ракетных ударов и так далее.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что будет работать параллельно три системы мониторинга.

— Для внутреннего пользования СОТА. Еще одна система Каравай, похожая на Car way, которую наши специалисты из Минцифры вместе со специалистами из Пентагона сейчас доработают, и она запустится в полную силу, — утверждает он.

Ранее президент Владимир Зеленский уже сообщал о создании комиссии Верховной Рады по контролю за поставкой оружия.