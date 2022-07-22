Июль, 21 в 22:17

Антоновский мост в Херсонской области мог быть обстрелян снарядами 155-го калибра Excalibur.

С такой точкой зрения выступил шведский журналист Ларс Вильдеранг, ссыляась на анализ шведского военного аналитического аккаунта Wilkman.

Про то, что по мосту попали не снарядами из РСЗО HIMARS (тоже 155-й калибр) свидетельствует характер повреждений, которые можно рассмотреть на фото моста, в частности, размеры отверстий.

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При этом военные аналитики из Wilkman отмечают, что размеры отверстий на мосту варьируется. Некоторые отверстия не пробиты, но больше похожи на ямы, что может свидетельствовать об использовании отложенного взрыва в снаряде.

— Какой урон наносит 155-мм снаряд M982 Excalibur? Снаряд имеет точное наведение и наводится на цель с помощью GPS или лазера. Снаряд бьет под большим углом, что согласуется с изображениями повреждений, — пишут аналитики.

Om den skadade Antonovskybron i Kherson.

Jag funderade lite över om det verkligen kunde vara gMLRS missiler som förorsakat skadorna vi ser på bilderna. pic.twitter.com/Tq5HxQy8w2 — Wilkman (@Wilkmans) July 21, 2022

M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы. Выстрел имеет дальность стрельбы от 40 до 57 км (в зависимости от конфигурации) с круговым вероятным отклонением (КВО) 4 м. Увеличенная дальность достигается за счёт использования складывающихся аэродинамических консолей, позволяющих снаряду планировать подлет к цели из верхней точки баллистической траектории.

Напомним, что попадание в стратегический Антоновский мост в Херсоне произошло 19 июля.

Источники: Lars Wilderäng, Wilkman

Фото: Скриншот с видео