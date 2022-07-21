Июль, 21 в 14:28

С начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор Россия использовала до 60% своих запасов так называемого высокоточного вооружения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Что касается высокоточного, как заявляет РФ, вооружения – систем Искандер, Калибр, крылатых ракет воздушного базирования (Х-101, Х-555), то, по нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55% до 60% тех запасов, которые были до войны, – подчеркнул он.

По информации украинской разведки, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты к комплексу Искандер. В связи с этим применение ракет указанного типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали.

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Скибицкий объяснил, что многие комплектующие к этим ракетам были иностранного производства. А западные санкции не позволяют РФ открыто получать эти детали и осуществлять производство ракетного вооружения.

В то же время у России до сих пор есть большие запасы ракетного вооружения советского образца.

– Есть очень большие запасы старого советского вооружения – это крылатые ракеты, те же Х-22, уже дважды применявшиеся с территории Беларуси, другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов Смерч, Ураган, Град, авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского Союза. А запасы у них очень большие, и подсчитать, что там у них осталось, – на самом деле очень сложно, — заявил Скибицкий.

По информации разведки, Россия сейчас в основном используете то, что находится на ее арсеналах, а также пытается возобновить производство высокоточного вооружения.

Как недавно проинформировал президент Владимир Зеленский, Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет. По словам главы государства, в ближайшее время в Украине появится ПВО, защищающая небо от российских атак с воздуха.

Источник: Media Center Ukraine