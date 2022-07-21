С сине-желтым браслетом: Елена Зеленская встретилась со спикером Палаты представителей США Пелоси
Первая леди Елена Зеленская обсудила со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси военные преступления России.
Об этом супруга президента Украины сообщила в социальных сетях.
– Наш разговор был об очередных преступлениях России. О детях, которых она убила. Об унесенных жизнях мирных украинцев. О людях, которые остались без крова. Я искренне благодарна американцам за то, что они с нами в самые темные времена. Потому что это приближает наш общий рассвет, — отметила Зеленская.
Также первая леди напомнила слова Пелоси, которые она сказала после визита в Украину весной: Если Россия не в списке государств-спонсоров терроризма, этот список нужно выбросить.
– Она сама убедилась в российских преступлениях и начала свидетельствовать о них в США. Я считаю ее одной из самых сильных женщин мира и была очень рада увидеть ее сегодня в Соединенных Штатах, — добавила Зеленская.
Напомним, что вчера, 20 июля, Елена Зеленская выступила перед обеими палатами Конгресса США.
Она призвала предоставить украинским Вооруженным силам больше оружия и систем противовоздушной обороны.