Июль, 21 в 16:58

Первая леди Елена Зеленская обсудила со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси военные преступления России.

Об этом супруга президента Украины сообщила в социальных сетях.

– Наш разговор был об очередных преступлениях России. О детях, которых она убила. Об унесенных жизнях мирных украинцев. О людях, которые остались без крова. Я искренне благодарна американцам за то, что они с нами в самые темные времена. Потому что это приближает наш общий рассвет, — отметила Зеленская.

Также первая леди напомнила слова Пелоси, которые она сказала после визита в Украину весной: Если Россия не в списке государств-спонсоров терроризма, этот список нужно выбросить.

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– Она сама убедилась в российских преступлениях и начала свидетельствовать о них в США. Я считаю ее одной из самых сильных женщин мира и была очень рада увидеть ее сегодня в Соединенных Штатах, — добавила Зеленская.

Напомним, что вчера, 20 июля, Елена Зеленская выступила перед обеими палатами Конгресса США.

Она призвала предоставить украинским Вооруженным силам больше оружия и систем противовоздушной обороны.