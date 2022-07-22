Зеленский провел заседание Ставки: Украина имеет потенциал для продвижения на фронте

Июль, 21 в 23:41

Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего согласились, что у Украины есть существенный потенциал для продвижения своих сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

21 июля он провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Этот формат объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности.

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По словам главы государства, во время заседания были заслушаны доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Кроме того, непосредственно с передовой подключался к заседанию Ставки командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский.

– Обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу, – рассказал Зеленский.

Президент также напомнил, что 21 июля также состоялся очередной разговор руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и Залужного с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Марком Милли.

В таком формате два на два постоянно обсуждаются ключевые вопросы взаимодействия в оборонной сфере между Украиной и США.

Отметим, что Ставка – это орган высшего военного руководства, занимающийся стратегическим управлением войсками в период войны.

В него входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Фото: Офис президента