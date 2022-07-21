Июль, 21 в 20:53

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ могут обрушить Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне.

По его словам, одним из вариантов является ракетный удар системой HIMARS в опору, на которой лежит заряд взрывчатки. Однако Жданов не уверен, что мост сейчас заминирован.

– Идея хорошая, чтобы ударить в ту опору, на которой лежит заряд взрывчатки, для того, чтобы он сдетонировал и помог разрушить мост. Но я не уверен, что мост заминирован и сейчас, потому что они его активно эксплуатировали до наших обстрелов, и взрывчатку могли снять. Наша разведка наблюдала, как они подходили на лодках к этим опорам, и я думаю, что мы знаем, где они, — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что обвалить пролет технически сложно, потому что перекрытие моста слишком тонкое для ракеты.

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Для того чтобы эффект от взрыва был максимально эффективным, нужно нанести удар либо по опоре, либо по первой секции моста, которая одной стороной упирается в берег.

— Дырки в мосту — это не взрывы ракет. Взрывы ракет произошли под мостом на земле, что и снизило их эффективность. Перекрытие моста – тонкое для ракеты. Оно пробивается ракетой, как игла прокалывает лист бумаги. Так же снаряд HIMARS пробивает мостовое покрытие или мостовой пролет и взрывается внутри. И мы видим ровные аккуратненькие круглые дырочки – это именно от пробития снарядами. Если в место, где начинается стык моста и берега, нанести групповой ракетный удар, то там была бы огромная воронка, — сказал он.

Жданов не исключил, что перед ВСУ стоит задача не обрушить Антоновский мост, а повредить дорожное покрытие на нем для недопущения эксплуатации для военной техники.

Источник: Олег Жданов