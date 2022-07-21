Июль, 21 в 20:00

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, пойдут ли украинские военные в Крым, если освободят Херсон от российских оккупантов.

По его словам, этот вариант вполне реалистичен, если у украинской армии будет хватать сил и оружия.

– Если будет достаточно сил и средств, то, конечно, да. Надо сразу заходить в Крым, освобождать его и тем самым перекрывать поставки войск и столпить там нашу территорию. Сегодня там мотострелковых, танковых подразделений очень мало. Там преимущественно ремонтно-восстановительные, системы ПВО, системы береговой охраны и силы Черноморского военно-морского флота. А так, в принципе, количество войск не такое уж большое, — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что в таком случае украинцы должны разделить группировки на два направления, чтобы часть сил заходила в Крым, а остальные сдерживали натиск российских войск из Донецкой области.

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— Трудно спрогнозировать, как именно будут развиваться события. Все зависит от поставок оружия. Максимум месяц ждать, когда прояснится ситуация с группировкой российских войск на правом берегу Днепра и с продвижением наших войск вдоль Днепра на левом берегу, – добавил Жданов.

Источник: Олег Жданов