Июль, 22 в 19:09

Дальнобойное вооружение от стран-партнеров Украины доставляет достаточно боли армии России. Поэтому российская пропаганда намеренно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя, – отметил он.

Подоляк утверждает, что РФ пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о “черном рынке”.

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Кремль хоче зіграти на страхах західних суспільств, поширюючи примітив про «чорний ринок». Та реальність зовсім інша:

– наші захисники вмотивовані та швидко вчаться;

– кожна одиниця зброї – на вагу золота;

– забезпечено повний контроль та інформування партнерів на всіх етапах.2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Но реальность совсем другая:

украинские бойцы мотивированы и быстро учатся;

каждая единица оружия ценна для нашей армии;

Украина обеспечивает полный контроль и информирование союзников на всех этапах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.

Фото: Офис президента