Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Боль для России: Подоляк опроверг слухи о “контрабанде оружия”

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Михайло Подоляк

Дальнобойное вооружение от стран-партнеров Украины доставляет достаточно боли армии России. Поэтому российская пропаганда намеренно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя, – отметил он.

Подоляк утверждает, что РФ пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о “черном рынке”.

Сейчас смотрят

Но реальность совсем другая:

  • украинские бойцы мотивированы и быстро учатся;
  • каждая единица оружия ценна для нашей армии;
  • Украина обеспечивает полный контроль и информирование союзников на всех этапах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.

Читайте
Резников развеял опасения о контрабанде оружия и рассказал, как контролируют поставки

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка