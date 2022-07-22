Боль для России: Подоляк опроверг слухи о “контрабанде оружия”
Дальнобойное вооружение от стран-партнеров Украины доставляет достаточно боли армии России. Поэтому российская пропаганда намеренно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
— Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя, – отметил он.
Подоляк утверждает, что РФ пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о “черном рынке”.
Кремль хоче зіграти на страхах західних суспільств, поширюючи примітив про «чорний ринок». Та реальність зовсім інша:
– наші захисники вмотивовані та швидко вчаться;
– кожна одиниця зброї – на вагу золота;
– забезпечено повний контроль та інформування партнерів на всіх етапах.2/2
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022
Но реальность совсем другая:
- украинские бойцы мотивированы и быстро учатся;
- каждая единица оружия ценна для нашей армии;
- Украина обеспечивает полный контроль и информирование союзников на всех этапах.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.
Фото: Офис президента