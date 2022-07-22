Четыре залпа по спящему городу: враг снова обстрелял Никополь
Враг обстрелял Никополь в Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Перед этим в самом городе и Никопольском территориальном обществе была объявлена воздушная тревога.
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил, что враг обстреливает город.
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— Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу, — сообщил он.
Издание Зеркало Недели сообщило, что обстрелы системами РСЗО идут с южного берега Каховского водохранилища.
Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.
Источники: Євген Євтушенко, ZN.ua
Фото: Минобороны РФ