Июль, 22 в 0:42

Враг обстрелял Никополь в Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Перед этим в самом городе и Никопольском территориальном обществе была объявлена воздушная тревога.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил, что враг обстреливает город.

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— Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу, — сообщил он.

Издание Зеркало Недели сообщило, что обстрелы системами РСЗО идут с южного берега Каховского водохранилища.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Источники: Євген Євтушенко, ZN.ua

Фото: Минобороны РФ