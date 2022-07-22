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Факты / Украина

Четыре залпа по спящему городу: враг снова обстрелял Никополь

Илья Нежигай, редактор ленты
РСЗВ Ураган РФ

Враг обстрелял Никополь в Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Перед этим в самом городе и Никопольском территориальном обществе была объявлена воздушная тревога.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил, что враг обстреливает город.

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— Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу, — сообщил он.

Издание Зеркало Недели сообщило, что обстрелы системами РСЗО идут с южного берега Каховского водохранилища.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Источники: Євген Євтушенко, ZN.ua

Фото: Минобороны РФ

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