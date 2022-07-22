Когда может начаться контрнаступление ВСУ и три уязвимых места России

Июль, 22 в 10:18

Для начала контрнаступления Украине необходимо получить всю запланированную бронетехнику и провести слаживание своих сил. Скорей всего, само контрнаступление состоится в августе.

В отличие от украинских позиций, которые после отступления из Лисичанска имеют широкие фланги и открытый тыл, у войск России много уязвимых мест.

На правом берегу Днепра, в Херсонской области находится около 15 тыс. российских военных, обеспечение которых держится на двух мостах (Антоновский и Антоновский железнодорожный) и дамбе Каховской ГЭС.

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Уничтожение переправ через Днепр сильно осложняет дальнейшее возможное продвижение ВСУ на правый берег, поэтому, вероятно, командование ВСУ воспользуется другой тактикой огневого воздействия на эти мосты.

Второе слабое место — Запорожское направление, которое является ключом от Юга Украины. Без него идея сухопутного коридора с Крымом потерпит фиаско.

К примеру, деокупация Мелитополя или направления Пологи – Бердянск разорвет логистические маршруты России между Донбассом и Югом.

Третье уязвимое место РФ — линия Волчанск – Купянск — Изюм. Проблемность этого участка в том, что эта часть оккупированной Харьковщины фактически отрезана от Луганской области рекой Оскол и Оскольским водохранилищем.

В Изюме находится крупнейшая группировка войск врага. Отрезание его от путей снабжения может стать серьезной проблемой для России и, возможно, даже причиной отступления войск.

— Главное правило, которое должны понять украинцы, которые находятся далеко от линии фронта: Россия не умеет компенсировать военные неудачи иначе, чем через террор. Каждое поражение будет приводить к тому, что россияне будут пытаться отомстить ракетными ударами по украинским городам… Стоит избегать нахождения рядом с крупными объектами, такими как дома культуры, учебные заведения, промышленные объекты, военные части, — говорится в материале Forbes.

Источник: Forbes

Фото: ОК Південь