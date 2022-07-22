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Факты / Украина

Поврежден речной порт и 25 домов, есть погибший: последствия обстрела Никополя

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Нікополя
Фото: Офис генпрокурора

Ночью 22 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Никополя на Днепропетровщине из реактивных систем залпового огня. По данным Офиса генпрокурора, погиб один местный житель.

Вражеские снаряды также повредили речной порт, железнодорожную колею, 25 жилых домов и автомобили горожан.

Российская артиллерия также нанесла удар по селу Вишневое Синельниковского района Днепропетровской области. Здесь повреждена территория конного завода.

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По фактам обстрелов Никопольской и Синельниковской окружными прокуратурми возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Офис генпрокурора
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